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Владелец квартиры, в которой взорвался газ, часто устраивал шумные застолья

Владелец квартиры, в которой взорвался газ, часто устраивал шумные застолья

Соседи рассказали, что 61-летний пермяк часто выпивал.В квартире, где произошел взрыв газа в Кизеле, жил 61-летний мужчина, который, по предварительной информации, часто выпивал и устраивал шумные застолья.

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