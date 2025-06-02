Елена Перминова избавилась от совместных с молодым ухажером снимков

С глаз долой: Елена Перминова удалила все совместные с молодым ухажером снимки О том, что модель Елена Перминова завела отношения с молодым Тарасом Романовым, стало известно после публикаций совместных снимков.
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