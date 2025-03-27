Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством

День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством

Объявление о том, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в мае отправится с визитами в Россию и Китай, окончательно прояснило ситуацию вокруг празднования 80-летия Победы — на Красной площади в Москве соберутся лидеры Мирового Большинства.

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