Военный эксперт Петер Сучиу поделился сведениями о том, что Российская Федерация серьёзно ослабила ПВО боевиков киевского режима, разгромив полученные нацистами от Соединённых Штатов Америки установки Patriot.
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