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Молодая любовница Михаила Ефремова жила с ним в колонии

Молодая любовница Михаила Ефремова жила с ним в колонии

Михаил Ефремов, чье имя в последние годы, к сожалению, больше связано не с ролями в театре, а с трагическими событиями лета 2020 года, похоже, не оставался без внимания дам даже в местах не столь отдаленных.

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