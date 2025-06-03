Молодая любовница Михаила Ефремова жила с ним в колонии

Михаил Ефремов, чье имя в последние годы, к сожалению, больше связано не с ролями в театре, а с трагическими событиями лета 2020 года, похоже, не оставался без внимания дам даже в местах не столь отдаленных.
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