В Роскомнадзоре выявили опасность в действиях поискового робота GPTBot

Роскомнадзор порекомендовал некоторым хостинг-провайдерам запретить возможность бота GPTBot от OpenAI смотреть интернет-страницы для «исключения сбора информации о критических уязвимостях ресурсов», находящихся в сфере ответственности компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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