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В Роскомнадзоре выявили опасность в действиях поискового робота GPTBot

В Роскомнадзоре выявили опасность в действиях поискового робота GPTBot

Роскомнадзор порекомендовал некоторым хостинг-провайдерам запретить возможность бота GPTBot от OpenAI смотреть интернет-страницы для «исключения сбора информации о критических уязвимостях ресурсов», находящихся в сфере ответственности компаний.

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