Кто виноват в том, что из крана плохо течёт вода

По нормативам в большинстве наших многоквартирных домов должно быть центральное водоснабжение. Но что делать, если вода течёт, однако напор очень слабый.
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