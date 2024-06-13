Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    да что тут сиськи томять? Путин же сказал ---------если  драка не избежна бить надо первывм-----    так что валить пи...Медведев пригрози...
  • Григорий Малахов
    Ну конечно, такого знатного барина надо защитить и поддержать. Ведь это же сам (вы только подумайте) ГРЕФ!.. А его за...Герман Греф в рол...
  • саша дмитренко
    тебе-нет)))))Оказывается, мы «...

Гегемон как автор суицида мира

Гегемон как автор суицида мира

Так вот оказывается, для чего изначально нужны были всяческие глобализационные уловки Гегемона: глобальный доллар-пустышка (искусственная зелёная кровь мира), глобальная интернет-сеть (нервы и фейки-глюки мира) и, наконец, глобальная повсеместная натовская дубинка мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх