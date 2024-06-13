Гегемон как автор суицида мира

Так вот оказывается, для чего изначально нужны были всяческие глобализационные уловки Гегемона: глобальный доллар-пустышка (искусственная зелёная кровь мира), глобальная интернет-сеть (нервы и фейки-глюки мира) и, наконец, глобальная повсеместная натовская дубинка мира.
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