«Мы вступим в бой»: В США сделали грозное заявление в адрес России

Валерий Матускин

Почему они делают вид, что не понимают чем обернётся для них победа Украины - ведь в этом случае от Евросоюза останутся "рожки да ножки" в соответствии с нашей доктриной о применении ЯО или они настолько глупы, что рассчитывают на США, которые ради них пожертвуют своим существованием ?