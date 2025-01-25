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Москва «бьет» по Лондону, у которого большие планы на Украину

Противостояние между Великобританией и Россией продолжает усиливаться. Москва наносит удар по Лондону, но и королевство не собирается сдавать позиции, передает Царьград.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
И чем же это мы бьём по лондону? Пишем очередную ноту? Вот удар орешником по заводу, который производит ракеты был бы внятным ударом. И его быстро бы поняли, особенно если предупредить, что в случае любого демарша со стороны лондона последует уже ядерный удар и в первую очередь по королевской резиденции. А лететь нашим ракетам меньше 10 минут. Король даже до сортира добежать не успеет.
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