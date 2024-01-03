Сектор Газа: Какой итог войны устроит Россию

В Египте предложили прагматичный, но малореалистичный план Дмитрий Родионов Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press Материал комментируют: Владимир Блинов Михаил Нейжмаков Египет предлагает трехэтапный план окончания войны в секторе Газа, пишет газета Times of Israel.
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