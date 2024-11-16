Киев и Ближний Восток не упомянуты в итоговой декларации саммита АТЭС

Конфликт на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке не упоминаются в итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, декларацию подписали лидеры АТЭС по итогам встречи в Перу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии