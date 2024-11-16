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Киев и Ближний Восток не упомянуты в итоговой декларации саммита АТЭС

Киев и Ближний Восток не упомянуты в итоговой декларации саммита АТЭС

Конфликт на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке не упоминаются в итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, декларацию подписали лидеры АТЭС по итогам встречи в Перу.

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