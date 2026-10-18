Зеленский ответил многозначительной ухмылкой на вопрос журналиста, считает ли он, что американский лидер Дональд Трамп перед выборами в Конгресс делает его «козлом отпущения».
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Верно то, что Клоун знает желание Трампа и не отвечая говорит никуда ты не денешься, а будешь делать что скажут!