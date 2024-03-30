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Факты о фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

Факты о фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

Культовое роад-муви о том, куда приводят вредные наркотики. Fear and Loathing in Las Vegas, фото: кадр из фильма о вреде наркотиков и всего такого1 У нас было 200 страниц сценария, 75 страниц первоисточника, записки автора, четыре отмороженных актера и один мощный забористый режиссер… Да, всяк и каждый в курсе, что «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» 1998 года — экранизация романа Хантера С.

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