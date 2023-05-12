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«Призыв на военные сборы»: Мобилизация в России 2023, последние новости на сегодня 12 мая 2023г. Указ президента о призыве на военные сборы, вероятность второй волны, электронные повестки, набор контрактников в ВС РФ, новости мобилизации на 12.05.23г.

«Призыв на военные сборы»: Мобилизация в России 2023, последние новости на сегодня 12 мая 2023г. Указ президента о призыве на военные сборы, вероятность второй волны, электронные повестки, набор контрактников в ВС РФ, новости мобилизации на 12.05.23г.

Мобилизация в России 2023 и военные сборы, последние новости и свежая информация на 12 мая 2023. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военные сборы.

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