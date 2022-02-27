Медвежий угол

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Сатановский: Галкин и другие звезды намеренно выступили против спецоперации РФ в Донбассе

Сатановский: Галкин и другие звезды намеренно выступили против спецоперации РФ в Донбассе

Сатановский обвинил некоторых российских артистов в желании сохранить собственное имущество и другие зарубежные активы, поэтому они резко высказались о спецоперации РФ по защите мирного населения в Донбассе.

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