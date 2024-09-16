Медведев задался вопросом о возможной связи покушавшегося на Трампа с Киевом

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, как бы США и Запад в целом отреагировали, если бы покушавшийся на жизнь кандидата в президенты Дональда Трампа оказался связан с украинскими властями.
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