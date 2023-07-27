Ещё один сухогруз со следами взрывчатки выявили в Керченском проливе

Гурбангулы Весь султанский флот возил хохлам оружие и боеприпасы, ничего нового. Броневики, ракеты для Градов, Байрактары наш друг и партнёр Эрдогаша тоже продаёт Зелебобику. Что уж говорить про невыполнение сделок и соглашений, если нашим неумным туристам-мазохистам начали бить морды. Надо бы уже у Реджепки забрать Константинополь, он всё равно добра не помнит.

ФЮ Фаина Юсупова Я давно это говорила,что Эрдоган не зря затеял зерновую сделку,чтобы не кормить африканские страны(ему они не нужны даром),а для того,чтобы кормить свою страну украинским зерном и европейских шакалов,а поставлять всю военную технику в трюмах коробления для убийства инашего народа и наших военно-служащих.Почему наше руководство это допустила?Разве не догадывались что ли?А ещё поставили С-400 в Турцию и забои сделали газовым.Что это значит?Что мы всегда ошибки делаем из-за этого наш народ гибнет и ребята на фронте.Что это за война или аттика такая не понятная?