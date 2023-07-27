Судно дважды заходило в украинский морской порт Рени.фото: nac.gov.ru--> Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатки в трюме ещё одного судна, следовавшего за зерном через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, сообщает 27 июля пресс-служба ФСБ.
Ещё один сухогруз со следами взрывчатки выявили в Керченском проливе
Комментарии
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Гурбангулы
Весь султанский флот возил хохлам оружие и боеприпасы, ничего нового. Броневики, ракеты для Градов, Байрактары наш друг и партнёр Эрдогаша тоже продаёт Зелебобику. Что уж говорить про невыполнение сделок и соглашений, если нашим неумным туристам-мазохистам начали бить морды. Надо бы уже у Реджепки забрать Константинополь, он всё равно добра не помнит.
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15 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Я давно это говорила,что Эрдоган не зря затеял зерновую сделку,чтобы не кормить африканские страны(ему они не нужны даром),а для того,чтобы кормить свою страну украинским зерном и европейских шакалов,а поставлять всю военную технику в трюмах коробления для убийства инашего народа и наших военно-служащих.Почему наше руководство это допустила?Разве не догадывались что ли?А ещё поставили С-400 в Турцию и забои сделали газовым.Что это значит?Что мы всегда ошибки делаем из-за этого наш народ гибнет и ребята на фронте.Что это за война или аттика такая не понятная?
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5 час.
AB
Anlrey Boracow
Наконец то наши морские пограничники вспомнили, что такое осмотр судна, что такое специальный режим плавания в определенных районах. Ну слава Богу! Молодцы, что еще сказать. Это дело надо продолжать и не расслабляться. Все это не очень просто, сам знаю, доводилось и учувствовать и руководить осмотром иностранных судов, да и не только иностранных. При чем опыт приобретался на Черном море, в период службы в 5-й ОБ ПСКР КЗПО КГБ СССР(Балаклава, Севастополь). в 80-х годах прошли мы суровую школу. Кстати навыки и опыт очень пригодились потом и на Севере (Кувшинская салма) и на Дальнем Востоке (Шикотан, Сахалин, Приморье). Возрождается мастерство и профессионализм моряков-пограничников. Это не может не радовать!
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38 мин.
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