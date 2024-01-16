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Финский политолог Линден назвала ошеломляющей победу Трампа на кокусах в Айове

Финский политолог Линден назвала ошеломляющей победу Трампа на кокусах в Айове

Ошеломляющая победа Дональда Трампа на кокусах в Айове оправдала предварительные ожидания. Такую точку зрения высказала политолог Института внешней политики Мария Линден в беседе с газетой Helsingin Sanomat.

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