Финский политолог Линден назвала ошеломляющей победу Трампа на кокусах в Айове

Ошеломляющая победа Дональда Трампа на кокусах в Айове оправдала предварительные ожидания. Такую точку зрения высказала политолог Института внешней политики Мария Линден в беседе с газетой Helsingin Sanomat.
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