Госавтоинспекция Москвы поздравляет россиян с Крещением Господним

Госавтоинспекция Москвы поздравляет россиян со светлым и радостным праздником - Крещением Господним! ГАИ просит участников дорожного движения строго соблюдать ПДД в местах проведения религиозных мероприятий.
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