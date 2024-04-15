Компенсации до 135 тысяч рублей: Калининградская область ввела выплаты для репатриантов

Власти региона компенсируют расходы на социальную адаптацию вернувшихся в странуКалининградская область одной из первых в России ввела меры поддержки для репатриантов.
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