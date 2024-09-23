Реставрация керамического декора доходного дома Николая Никонова претендует на премию «Золотой Трезини»

Об этом сообщили в правительстве Петербурга Реставрация фасада доходного дома Николая Никонова по улице Достоевского, 38, выдвинута на Международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект фасада или интерьера с использованием керамики».