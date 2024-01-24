Старшеклассники из Медведкова освоят азы графического дизайна

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» приглашает москвичей, в том числе и жителей Южного Медведкова, на новый бесплатный онлайн-курс «Графический дизайнер маркетплейсов».
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