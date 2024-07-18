Президент указал на неконтролируемый рост потребления электроэнергии при таком виде заработка Владимир Путин поручил законодательно урегулировать майнинг криптовалют, проработав решения по тарифам и налогам.
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