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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре

В частности, срок прохождения медосвидетельствования для иностранцев, приехавших в Россию более чем на три месяца, сокращается до 30 днейСрок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в Россию более чем на три месяца, с 1 сентября сокращается с 90 до 30 дней, а лекарства начнут продавать через передвижные аптечные пункты в населенных пунктах, где нет стационарных аптек.

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