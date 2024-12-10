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Виктор Орбан встретился с Трампом и Маском во Флориде

Виктор Орбан встретился с Трампом и Маском во Флориде

Политики провели встречу в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.Премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом, его будущим советником по безопасности Уолцем, а также с миллиардером Илоном Маском и его сыном в резиденции Трампа по Флориде.

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