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Глава «Офицеров России» Шкурлатов: нарушение логистики придушит ВСУ в Судже

Глава «Офицеров России» Шкурлатов: нарушение логистики придушит ВСУ в Судже

Украинское командование начало подготовку к отводу войск с занятых территорий в Курской области. Причиной стало взятие под огневой контроль российскими военными дороги, связывающей село Юнаковка в Сумской области с курским городом Суджей, остающимся пока под контролем ВСУ.

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