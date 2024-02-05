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Сенат США представил законопроект об охране границ, помощи Израилю и Киеву

Сенат США представил законопроект об охране границ, помощи Израилю и Киеву

REUTERS/Kevin Wurm Сенат США представил законопроект по охране границы страны, помощи Израилю и Украине на 118,28 миллиарда долларов, 370-страничный документ был опубликован на сайте комитета по ассигнованиям сената Соединенных Штатов.

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