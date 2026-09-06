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Гид из Ивановской области стала победителем международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы»

Гид из Ивановской области стала победителем международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы»

Финал международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» завершился в Смоленске.

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