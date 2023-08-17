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Стерлинг – о реванше Махачева и Оливейры: «Чарльзу нужно набраться терпения и верить в победу»

«Чарльзу нужно верить в свою победу. В прошлом бою показалось, что он поверил во все, что говорили про Ислама.

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