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Бывший гендиректор Silvergate связывает закрытие банка в 2023 году с давлением администрации Байдена

Бывший гендиректор Silvergate связывает закрытие банка в 2023 году с давлением администрации Байдена

Бывший генеральный директор Silvergate Bank Алан Лейн заявил, что политическое и регуляторное давление со стороны администрации Байдена стали причиной добровольного сворачивания деятельности этого ориентированного на криптовалюты банка в 2023 году.

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