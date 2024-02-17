Чиновники отрицают этнический характер конфликта между челябинскими первоклассниками

АЮ

Александр Юткин

Раньше чиновники приговаривали: «Слово и дело». А теперь даже слов не осталось. Один трёп. А что еще они могут вымолвить? Из их ротиков политика и установки центральных властей звучат. А кто это? Да, ставленники нуворишей. Ну, хорошо. Есть среда культурная, есть и правовая. В культурной ты и азербайджанец, и армянин, и русский. В правовой - насильник, пострадавший. Но в данном случае речь-то идет не о песенном или танцевальном баттле. О физическом насилии. Совершенном на почве и по мотивам национальных различий. Так, зачем юлить? Если национальное выставляется как повод для насилия, это надо пресекать самым решительным образом. А не лицемерно замалчивать. Но чинушам так удобнее. Тогда вопрос: кому служат? А, может, прислуживают? Тошно от всего этого.