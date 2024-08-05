В Сети появились кадры передачи Гершковичу и Уилану секретной информации

Будни мужчин. Все что нам интересно

В интернете разместили видео, на котором запечатлена передача секретных данных американскому журналисту WSJ Эвану Гершковичу в марте 2023 года в Екатеринбурге и американскому шпиону Полу Уилану в Москве декабре 2018 года.