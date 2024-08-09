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Угроза нарастает? Режим контртеррористической операции ввели в Курской и Белгородской области

Угроза нарастает? Режим контртеррористической операции ввели в Курской и Белгородской области

Вслед за Брянской областью, режим КТО ввели в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

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