Нью Информ

958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Иванов
    Жириновский объяснил? Ну-у-у...Конституция России, даже кастрированная прошлым летом на помойных ведрах и собачьих бу...Жириновский объяс...
  • Traveller
    Эта такая, накачанная анаболиками "тумбочка", которая прошлую Олимпиаду "выиграла"?Китайские пользов...
  • Vladimir Osheschko
    Нет нет. да и напомнит Медведев о себе. Дескать жив курилка!Расследование Bel...

Прототип нового скафандра "Сокол-М" представят на МАКС-2021

Прототип нового скафандра "Сокол-М" представят на МАКС-2021

Он необходим для экипажа будущего отечественного пилотируемого космического корабля "Орел". Об этом сообщил генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков во время интервью РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх