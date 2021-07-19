Прототип нового скафандра "Сокол-М" представят на МАКС-2021

Он необходим для экипажа будущего отечественного пилотируемого космического корабля "Орел". Об этом сообщил генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков во время интервью РИА Новости.
Он необходим для экипажа будущего отечественного пилотируемого космического корабля "Орел". Об этом сообщил генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков во время интервью РИА Новости.
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