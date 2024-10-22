Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 3 км, шлейф распространился в сторону Берингова моря

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч, который выбросил пепел на высоту до трех километров. По данным Главного управления МЧС России по региону, пепловый шлейф распространился от вулкана на восток в сторону Берингова моря.
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