Fox News: в США на брифинге по Украине наблюдалась "раздражительная" атмосфера

REUTERS/Evelyn Hockstein На "секретном брифинге" в сенате по запросу администрации президента США Джо Байдена о помощи Украине и Израилю наблюдалась "раздражительная" атмосфера из-за разногласий между демократами и республиканцами.
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