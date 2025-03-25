Гренелл напомнил о «неудобном факте» в истории ядерного разоружения Украины

Специальный представитель президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное вооружение, размещённое на территории Украины после распада СССР, фактически являлось российской собственностью.
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