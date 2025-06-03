Туристическая отрасль за четыре месяца перечислила в бюджет Приморского края 1,2 млрд рублей налогов

Приморский край стал одним из лидеров по приросту турпотока среди субъектов Дальнего Востока. За первые четыре месяца текущего года налоговые поступления туристической отрасли в краевой бюджет составили почти 1,2 млрд.
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