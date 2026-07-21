В Детском парке Симферополя прошла акция «За здоровый Крым»

В Детском парке прошла акция «За здоровый Крым». Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы». Сотрудники раздали юным посетителям информационные листовки о вреде алкоголя и напомнили, что здоровье — главная ценность, которую стоит беречь с юных лет.