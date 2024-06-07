Яркая закуска за 5 минут до прихода гостей!

Эта закуска лидер по скорости приготовления. Вкусная закуска на ананасовых кольцах разнообразит праздничный стол и сэкономит время на ее приготовлении, а по вкусовым качествам, не оставит равнодушных среди гостей.
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