Мощный проект СССР: довоенная... Победа

Замысел знаменитой Победы начал формироваться еще в 1940 году. Тогда машина под индексом ГАЗ‑11-80 была задумана с трехдверным кузовом, а под капотом у нее должен был стоять 6‑цилиндровый 78‑сильный двигатель.
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