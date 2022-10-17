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В РЖД предложили снизить поставки угля из Кузбасса по Восточному полигону до 56 млн тонн

В РЖД предложили снизить поставки угля из Кузбасса по Восточному полигону до 56 млн тонн

В РЖД выступили предложением сократить объем отгрузок угля на экспорт из Кузбасса в восточном направлении в ближайшие годы, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

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