В РЖД предложили снизить поставки угля из Кузбасса по Восточному полигону до 56 млн тонн

В РЖД выступили предложением сократить объем отгрузок угля на экспорт из Кузбасса в восточном направлении в ближайшие годы, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова первому вице-премьеру Андрею Белоусову.