Здание Европарламента в Брюсселе Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images Новая сила, выступающая за разворот Старого Света от США, несмотря на все препятствия, сформировала фракцию в Европарламенте "Европа суверенных наций", или суверенисты, — политическая премьера лета 2024 года.