В Туапсинском округе после кражи панелей под угрозой система предупреждения о паводках

С автоматизированного гидрологического комплекса на реке Пшиш в хуторе Алтубинал неизвестные сняли две солнечные панели, из-за чего станция может перестать передавать данные об уровне воды и оставить жителей Туапсинского округа без оперативного предупреждения о паводках.