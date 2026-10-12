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Царьград

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В Туапсинском округе после кражи панелей под угрозой система предупреждения о паводках

В Туапсинском округе после кражи панелей под угрозой система предупреждения о паводках

С автоматизированного гидрологического комплекса на реке Пшиш в хуторе Алтубинал неизвестные сняли две солнечные панели, из-за чего станция может перестать передавать данные об уровне воды и оставить жителей Туапсинского округа без оперативного предупреждения о паводках.

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