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Царьград

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Кубань стала лидером РФ по профориентации школьников: 58 тысяч участников

Кубань стала лидером РФ по профориентации школьников: 58 тысяч участников

В Краснодарском крае в сентябре прошло свыше 700 профориентационных мероприятий — от встреч со специалистами до экскурсий на производства, в которых приняли участие почти 58 тысяч школьников.

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