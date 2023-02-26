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Иммунотерапия показывает многообещающие результаты в лечении пациентов с раком крови

Больные раком крови, особенно при рецидивах, имеют плохой прогноз и, как правило, не живут долго. За последние пять лет был достигнут успех в лечении этих пациентов Т-клетки с химерными рецепторами антигена, или CAR-T-клетки — тип иммунотерапии, при котором Т-лимфоциты собирают у пациентов, генетически модифицируют в лаборатории для экспрессии «CAR» и вводят обратно в организм пациентов,.

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