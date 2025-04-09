Трамп: из-за пошлин страны "целуют мою задницу" ради новых сделок

РИА Новости/Стрингер Страны готовы на все ради новых торговых сделок из-за американских пошлин, заявил президент США Дональд Трамп в своей речи на ужине Национального республиканского комитета Конгресса в Вашингтоне.
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