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Петербургский дневник

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На борту разбившегося в Вашингтоне самолета были российские фигуристы

На борту разбившегося в Вашингтоне самолета были российские фигуристы

Об этом сообщил спортивный агент Ари Закарян На борту разбившегося пассажирского рейса из Вашингтона находились представители российской школы фигурного катания, сообщил сегодня «Матч ТВ» спортивный агент Ари Закарян.

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