На борту разбившегося в Вашингтоне самолета были российские фигуристы

Об этом сообщил спортивный агент Ари Закарян На борту разбившегося пассажирского рейса из Вашингтона находились представители российской школы фигурного катания, сообщил сегодня «Матч ТВ» спортивный агент Ари Закарян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии