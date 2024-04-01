Поставки вина из ЕС в Россию снизились почти на 40%

Поставки вин в Россию из Евросоюза с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года сократились на 37,2% (по отношению к периоду 2022—2023 годов), такие данные содержатся в статистике Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии