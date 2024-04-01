RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Может хватит этой Тарасовой пиарится в СМИ. Не пора ли ей на пенсионный отдых. Бабушка уже не молодая, а все стелется...Тарасова — о заяв...
  • Betahon
    Конечно, нельзя, без уважения не относится к Александру Бастрыкину, после последних разоблачительных дел и...рассмотр...Бастрыкин поручил...
  • Юрий Зубрин
    "Белочка " приключилась с ДУРОЙ!?На иноагента Троя...

Поставки вина из ЕС в Россию снизились почти на 40%

Поставки вина из ЕС в Россию снизились почти на 40%

Поставки вин в Россию из Евросоюза с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года сократились на 37,2% (по отношению к периоду 2022—2023 годов), такие данные содержатся в статистике Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх