Поставки вина из ЕС в Россию снизились почти на 40%

Поставки вин в Россию из Евросоюза с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года сократились на 37,2% (по отношению к периоду 2022—2023 годов), такие данные содержатся в статистике Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.